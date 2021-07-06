Пропавший на Камчатке Ан-26 мог упасть в Охотское море

Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке. Самолет, следовавший рейсом Петропавловск-Камчатский - Палана, мог упасть в Охотское море. На связь он перестал выходить несколько часов назад. Связаться с пилотами не получилось. На борту, по уточненным данным, были 22 пассажира и 6 членов экипажа. Начата поисково-спасательная операция. Район маршрута пропавшего Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет, а также дрон. Туда же выехали сотрудники МЧС на квадроциклах. Крушение, как предполагается, могло случиться при заходе самолета на посадку из-за сплошной низкой облачности.