Прорвавшиеся в Сеуту мигранты покидают испанский эксклав

В испанской Сеуте началось гражданское противостояние: накануне сюда прибыли представители правых, которые пытались провести в городе акцию протеста. Одновременно стартовала акция левых в поддержку мигрантов. Полиция разделила активистов, а правых оттеснила внутрь одного из зданий. Столкновений удалось избежать лишь чудом.

Общественная напряженность, впрочем, на спад не идет: миграционный кризис все еще не урегулирован окончательно. По данным властей, в Сеуту незаконно проникли около 60 тыс. марокканцев. По состоянию на вечер субботы, 1 августа, большинство из них город покинуло, однако около 5 тыс. нелегалов все еще находятся на территории испанского эксклава в Африке.

Западные СМИ пишут, что европейские разведки занимаются изучением этой истории: слишком организованно нелегалы прорвались в Сеуту и не менее слаженно, словно по приказу, город покинули. Многие эксперты сходятся на том, что данный инцидент стал попыткой шантажировать Мадрид. В качестве заинтересованной стороны называют власти Марокко, у которых с Испанией конфликт. Подозревают в причастности к миграционному кризису также Израиль и США, так как Испания категорически отказалась помогать этим странам в ближневосточном конфликте.

Испанские власти между тем крайне возмущены реакцией европейского сообщества: Италия, в частности, приостановила действие Шенгена на морских и воздушных рейсах с Пиренейского полуострова, а Франция даже перебросила к юго-западной границе полицию и пограничников.