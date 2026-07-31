Прорыв почти 50 тыс. нелегалов в Сеуту расколол европейскую солидарность

Прорыв почти 50 тыс. нелегалов за сутки в испанскую Сеуту спровоцировал глубокий раскол европейской солидарности и волну противоречий в заявлениях политиков. Пока премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицирует происходящее как прямые "нападение и нарушение территориального суверенитета", партнеры по блоку отвечают ультиматумами.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией, однако экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал юридический тупик и напомнил, что европейское законодательство не позволяет отдельным государствам закрывать Шенген для партнеров.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц надавил на обе стороны, подчеркнув, что Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте. "От Марокко мы ожидаем, что оно незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно", - замкнула круг Франция. Париж заявляет о готовности помочь Мадриду, хотя сам не в состоянии сдержать собственный поток нелегалов через Ла-Манш в Великобританию.

Фото: magnific.com