Прорыв дамбы под Красноярском. Развернута масштабная поисковая операция

Количество жертв из-за прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 15. Местонахождение еще 13 остается неизвестным. Развернута масштабная поисковая операция, в том числе с воздуха. МЧС увеличивает территорию поиска пропавших. Напомним, ЧП произошло ночью в поселке Щетинкино. Там располагается золотодобывающее предприятие. Внезапно обрушившаяся дамба привела к эвакуации большей части поселка. Очевидцы сообщают, что волна селевого потока достигала четырех метров.