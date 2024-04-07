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Прорыв дамбы в Орске - подтоплено более 6 тыс. жилых домов и 9 тыс. приусадебных участков
В Оренбургской области России из-за прорывов дамбы отрезаны уже более 150 населенных пунктов. Подтоплено более 6 тысяч жилых домов и 9 тысяч приусадебных участков. На месте работают более 700 спасателей. Людей вывозят на транспортерах, моторных и надувных лодках. Уже эвакуировано около 4,5 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей. Самостоятельно покинуть дома жители затопленных районов не могут.
Вода продолжает наступать - в Орске уже подтоплено несколько улиц, микрорайон, площадь и часть Старого города, эвакуированы пациенты одной из больниц.
В Оренбурге частично ограничено движение автомобилей, возведена искусственная насыпь. Жителей некоторых районов попросили покинуть свои дома. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и халатности.
Сообщается, что дамба, рассчитанная на уровень воды максимум 5,5 метра, не выдержала нагрузки. Уровень воды в реке Урал уже достиг 11 метров.
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