Прорыв дамбы в Орске - подтоплено более 6 тыс. жилых домов и 9 тыс. приусадебных участков

В Оренбургской области России из-за прорывов дамбы отрезаны уже более 150 населенных пунктов. Подтоплено более 6 тысяч жилых домов и 9 тысяч приусадебных участков. На месте работают более 700 спасателей. Людей вывозят на транспортерах, моторных и надувных лодках. Уже эвакуировано около 4,5 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей. Самостоятельно покинуть дома жители затопленных районов не могут.

