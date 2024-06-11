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Прорыв правых - правящие элиты некоторых стран ЕС потерпели крах
Прорыв правых сил на прошедших выборах в Европарламент подкинул проблем правящим европейским элитам. Макрон уже принял отставку своего ставленника - премьера Атталя и вынужден допускать возможность назначения на эту должность кандидата от правых. Досрочные всеобщие выборы во Франции назначены на 30 июня. Идеей заручиться большей поддержкой со стороны избирателей как никогда одержим и канцлер ФРГ. Активная санкционная политика Берлина против России сокрушительно ударила по экономике Германии. Но несмотря на это, Шольц умудрился вывести Германию на позицию второго по щедрости военного спонсора киевского режима после США. В итоге партия Шольца показала худший результат за более чем сто лет.
Результатам в Германии, очевидно, Олаф Шольц был очень сильно удивлен, но это следствие внешней и внутренней политики этих стран. Стоит вспомнить, что происходило во Франции, когда партия Ле Пен выиграла у партии Макрона со значительным перевесом. Это говорит о том, что французам не нравится политика президента, политика, направленная на агрессию в сторону России и Беларуси. Их внешняя политика - это, например, принятие мигрантов, зеленый коридор, который создает очень много проблем, особенно в Германии. Немецкая экономика несет большие убытки из-за этого так называемого зеленого коридора, потому что немцы отрезаны от дешевого сырья с востока, из России. Это и есть фактор, который повлиял на результаты голосования.
Эхо евровыборов
Исторические выборы в Европарламент могут существенно повлиять на будущий состав Еврокомиссии - исполнительного органа ЕС, в частности, на кандидатуру ее председателя.
Глава Евросовета Шарль Мишель намерен исключить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.
Потому понятна излишняя политическая активность Урсулы: 11 июня она заявила, что Евросоюз до конца месяца начнет переговоры о приеме Украины в свои ряды. Эту тему законсервировали до евровыборов, чтобы не испортить результаты проукраинских партий.
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