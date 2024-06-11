Результатам в Германии, очевидно, Олаф Шольц был очень сильно удивлен, но это следствие внешней и внутренней политики этих стран. Стоит вспомнить, что происходило во Франции, когда партия Ле Пен выиграла у партии Макрона со значительным перевесом. Это говорит о том, что французам не нравится политика президента, политика, направленная на агрессию в сторону России и Беларуси. Их внешняя политика - это, например, принятие мигрантов, зеленый коридор, который создает очень много проблем, особенно в Германии. Немецкая экономика несет большие убытки из-за этого так называемого зеленого коридора, потому что немцы отрезаны от дешевого сырья с востока, из России. Это и есть фактор, который повлиял на результаты голосования.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья