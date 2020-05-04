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Прорыв узбекской дамбы затопил приграничную зону Казахстана

ЧП на юге Казахстана! Из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане под воду ушли около 700 домов. Полностью затопило два поселения на границе. Еще несколько поселков значительно подтоплено. Властям пришлось провести эвакуацию свыше 22 000 жителей.

Наводнение началось еще 1 мая, когда сильный дождь и штормовой ветер привели к прорыву дамбы Сардобинского водохранилища. Справится с последствиями не могут до сих пор. Продолжается эвакуация.

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