Прорыв узбекской дамбы затопил приграничную зону Казахстана

ЧП на юге Казахстана! Из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане под воду ушли около 700 домов. Полностью затопило два поселения на границе. Еще несколько поселков значительно подтоплено. Властям пришлось провести эвакуацию свыше 22 000 жителей.



Наводнение началось еще 1 мая, когда сильный дождь и штормовой ветер привели к прорыву дамбы Сардобинского водохранилища. Справится с последствиями не могут до сих пор. Продолжается эвакуация.



