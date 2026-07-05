Прощание с Али Хаменеи: поток людей не прекращается даже ночью

В Тегеране продолжается многодневная траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и членами его семьи, погибшими в результате ударов по иранской столице.

Поток людей в тегеранскую мечеть Мосаллы не прекращался даже ночью. Церемония прощания была перенесена на июль: сразу после гибели Хаменеи 28 февраля провести ее не удалось из-за продолжавшихся весь март ударов по иранской территории. Позже тело аятоллы будет перевезено из Тегерана в Кум - главный религиозный центр страны.

Траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи

В траурных мероприятиях, помимо официальных делегаций и общественных групп почти из ста стран, принимают участие 8 глав государств и 12 председателей парламентов. Беларусь по поручению Президента представляет Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.