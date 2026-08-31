Прежняя экономическая стабильность ЕС разрушается из-за кризиса свободной торговли, потери доступа к дешевым энергоресурсам и нарастающих угроз в сфере безопасности. Как пишет The Guardian, Старый Свет погружается в катастрофический энергетический кризис. Запасы газа в подземных хранилищах Европы резко упали. На этом фоне внутри ЕС нарастает глубокий раскол: Бельгия отказалась даже обсуждать конфискацию замороженных российских активов. А накануне жители Исландии на общенациональном референдуме официально проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз.

Квиен Ха, обозреватель агентства Associated Press:

"Вступление в ЕС по-прежнему вызывает серьезные разногласия среди населения Исландии, насчитывающего около 400 тыс. человек, особенно по вопросу рыболовства. Исландцы долгое время боролись за сохр а нение контроля над своими богатыми рыболовными угодьями, и противники опасаются, что членство в ЕС может поставить под угрозу этот суверенитет в рамках Общей рыболовной политики блока".

Продовольственный кризис - пустые полки магазинов в украинских городах

Украину тем временем накрыл продовольственный кризис. Вслед за Киевом пустые полки и паника в супермаркетах Львова и Кривого Рога. Люди скупают муку, соль, крупу и консервы. Ситуацию усугубило повышение стоимости передачи энергии для бизнеса сразу на 25 %, из-за чего магазины вынуждены закладывать огромные счета за электричество в конечную стоимость товаров.