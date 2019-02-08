Прощание с народным артистом Сергеем Юрским пройдет в Театре имени Моссовета

Похоронят актера предположительно на Троекуровском кладбище в Москве. О смерти Сергея Юрского стало известно сегодня. Он ушел из жизни в больнице, где находился на профилактическом лечении. Ему было 83 года.

За свою актерскую карьеру артист снялся более чем в 40 фильмах. Любовь зрителей Сергею Юрскому принесло участие в таких лентах, как "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой", а также "Любовь и голуби".