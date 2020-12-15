Прощание с Валентином Гафтом

В московском театре "Современник" сегодня простились с Валентином Гафтом. Народный артист РСФСР прослужил там почти 50 лет. Гроб с телом актера установили на сцене в окружении цветов и венков, на экране транслировались кадры постановок и фильмов с участием Гафта. В фойе звучали стихи в исполнении легендарного артиста. Похоронят Валентина Иосифовича на Троекуровском кладбище. Напомним, легендарный актер Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни после продолжительной болезни.