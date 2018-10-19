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Прошедшая неделя была богата на сообщения о новых случаях применения огнестрельного оружия и в США
Прошедшая неделя, к сожалению, была богата на сообщения о новых случаях применения огнестрельного оружия и в США. Чего стоит одна только перестрелка на семейном празднике в Техасе. Жертвами конфликта стали 4 человека, еще 5 пострадали. Трагедия разыгралась в городе Тафт. На дне рождения годовалого ребенка поссорились 2 семьи, началась стрельба. В результате погиб мужчина и трое его внуков.
Почему массовые расстрелы стали обыденностью за океаном, расскажет наш корреспондент Михаил Комадовский. Подобные кадры американское телевидение показывает едва ли не каждую неделю. Месяц назад в Висконсине женщина из пистолета ранила пятерых, днями позже уже в Мериленде американка убила четверых людей.
Право хранить оружие в США появилось еще 3 века назад. Знали ли тогда в - 1791-м, что право это в будущем обернется для страны огромной проблемой? Вторая поправка к конституции - не просто закон, а целая религия для миллионов американцев. И как в любой религии, ее догмы нерушимы.
Адвокат Рональд Куби известен в Америке своими блестящими результатами в судах. Не раз он вытаскивал из тюрьмы тех, кто воспользовался своим правом на оружие и оказался в заложниках второй поправки. Ее Рональд хоть и считает устаревшей, как-никак не изменялась более 3-х веков, но констатирует: отменить документ нельзя.
В США действует мощное оружейное лобби. Даже Дональд Трамп защищает вторую поправку, несмотря на то, что его же Белый дом не один раз пытались атаковать вооруженные люди.
Купить ствол в магазинах Нью-Йорка непросто: потребуются разрешения и проверки по базам правоохранителей. Но есть лазейка - физическое лицо может продать огнестрел любому без бекграунд чекинга. Вдобавок в Нью-Йорк оружие массово везут из других штатов.
Количество массовых вооруженных нападений в США только за 2018 год превысило полторы сотни. И пока в обществе дискутируют, что важнее: традиции или безопасность, американцы продолжают погибать от оружия, на которое они имеют право.
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