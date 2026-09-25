"Прошли на отлично" - Трамп дал высокую оценку первому дню переговоров с Си Цзиньпином

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина прошли "на отлично". Такую оценку дал американский лидер по итогам первого дня государственного визита председателя КНР в США.

24 сентября главы двух стран встретились в Белом доме, где провели встречу тет-а-тет, затем переговоры в расширенном формате с участием должностных лиц, после чего состоялся официальный ужин.

По сообщению китайского агентства Синьхуа, в ходе встречи Трамп обменялся мнениями с председателем КНР по украинскому конфликту, ситуации на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

По мнению Си Цзиньпина, вооруженные силы двух стран должны укреплять диалог и оптимизировать способы урегулирования кризисных ситуаций.

Также поднимался вопрос о контроле над искусственным интеллектом. Ранее Трамп назвал тему нейросетей центральной в переговорах. По словам лидера КНР, Пекин и Вашингтон должны следить, чтобы развитие ИИ оставалось под контролем человека и приносило пользу людям.