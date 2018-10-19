Проститься с погибшими при стрельбе в Керчи пришли более 30 000 человек

В Керчи простились с погибшими при стрельбе в политехническом колледже. На траурную церемонию в храм Иоанна Предтечи пришли более 30 000 человек. Многие принесли на центральную площадь цветы и зажженные свечи. Большую часть жертв - а погибло от рук стрелка 20 человек - похоронят в Крыму, четверых - в Краснодарском крае. Нападение совершил 18-летний студент Владислав Росляков. Он покончил с собой. Его мотивы пока неизвестны.