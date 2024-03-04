Простые европейцы не хотят войны и не желают умирать в угоду НАТО

Реально заставляет напрягаться тот факт, что европейские политики осмеливаются не просто думать о настоящей войне, но и произносить это вслух. Воинственное заявление Макрона не на шутку переполошило все западное общество. Вдобавок международный скандал, связанный с Германией. В сети активно гуляют перехваченные переговоры немецких военных, которые обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. В такие моменты люди неожиданно вновь стали понимать, что война не там где-то, в Украине, она как никогда близко и в любой момент может оказаться рядом с родным домом. В надежде утихомирить своих заигравшихся политиков, простые европейцы вновь выходят на улицы городов. О протестных настроениях в первые дни весны рассказываетЕвгений Белоусов.

Ни одни военные действия никогда не начинаются просто так. Кроме веских причин, к ней должны быть готовы армия, экономика, да и общество в целом. Годы украинского конфликта уже продемонстрировали неспособность НАТО нанести стратегическое поражение России. Однако этот факт не сбивает спесь с западных лидеров, у которых явно наблюдаются суицидальные наклонности.

Прошедшая неделя дала понять, что ни катастрофическая ситуация Киева на поле брани, ни его громадные человеческие потери пока не приближают мир. Западные элиты продолжают воинственно трясти ружьями, то и дело намекая на возможность открытой конфронтации с Москвой. Вот только забывают, что война - это не игрушки.

Париж, Франция

Зато знают и помнят, что значит оказаться в окопах, многие рядовые европейцы. Они уж точно не хотят повторить исторический опыт своих предков. Чуть менее чем через неделю до общества, наконец, дошло, какую бомбу подложил им Макрон и другие не совсем адекватные властители райского сада. Осознав угрозу, которую несет словесное недержание некоторых, на улицы Германии, Болгарии и, конечно же, Франции вышли тысячи людей, не желающих умирать в угоду НАТО.





С тех пор, как Макрон сделал свое заявление, угрожая послать наших солдат, отправить наших детей умирать за неонацистский режим в Киеве, мы должны сказать только одно - нет. Ромен Бессонне, активист

Сотни протестующих в Париже решили прямо ответить своему пока еще президенту: "Езжай в Украину сам" - скандировали они, а на плакатах разместили призывы к "фрекситу" и прекращению поставок оружия киевскому режиму. Активисты показательно разорвали флаги НАТО и Евросоюза.

София, Болгария

К миру призывали и участники митинга в болгарской Софии, приуроченного ко Дню Освобождения. Собравшиеся напомнили о роли России в освобождении их страны из цепких рук Османской империи. Маршировали с болгарскими и российскими флагами, пели патриотические песни.





Идет процесс подмены болгарской истории, стирания болгарской памяти. Сегодняшнее поколение не знает, что такое болгарские традиции, что такое родина, что такое история и что значит героический болгарский народ. Йордан Тодоров, активист

Ноймаркт, Германия

Вышли на антивоенный марш и жители немецкого Ноймаркта. В Германии сейчас целый ворох проблем - начиная с экономики, заканчивая сливом переговоров военных, обсуждавших удары по Крымскому мосту. Все это не остается незамеченным - демонстранты обвинили правительство Шольца не только в кровожадности, но и в том, что оно уничтожает средний класс в стране.

"Мы тратим миллиарды на поставки оружия и на людей, которым срочно нужны наши деньги, но не на собственное здравоохранение, школы и детские сады. Власти говорят, что мы должны экономить, что у них нет на нас денег - вот как такое может быть?", - удивляется житель Германии.

Гостеприимство закончилось: Европа устала от украинских беженцев

Задаются подобным вопросом все чаще и украинские беженцы. Как так может быть, что халява заканчивается? С ростом негодования и падением уровня жизни европейцев все тяжелее становится тем, кто решил пожить на сытом Западе подальше от фронта.





Так, ряд стран ужесточает условия пребывания укробеженцев на своей территории - урезают пособия и сокращают программы помощи. В Польше и вовсе творится беспредел. Во Вроцлаве за счет бездомного украинца, к тому же психически нездорового, полицейские намеревались улучшить статистику по раскрытиям. Они угостили бедолагу хот-догом и пытались заставить взять на себя 26 преступлений, из которых он совершил всего несколько.