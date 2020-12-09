Протест аграриев: колонна тракторов движется в центр Кишинева

Протестные настроения нынче и в Молдове. Там фермеры на тракторах собираются въехать в центр Кишинева, занять главную площадь и возобновить протест. Въезд в столицу будет проходить организованно - акция согласована с полицией. Главное требование аграриев - чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве. Они надеются, что правительство выделит больше средств для выплаты компенсаций фермерам, которые пострадали от засухи и увеличат фонд субсидий.