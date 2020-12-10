Протест экоактивистов в Варшаве завершился задержаниями

В Польше разворачиваетсяновый виток масштабных протестов. На этот раз героями стали экоактивисты.Их возмутила деструктивная позиция официальной Варшавы в отношении принятиябюджета ЕС и польское вето на утверждение антикризисного пакета. Полякиобвиняют свои власти в чудовищном пренебрежении к будущему страны и Европы вцелом. Ведь, по сути, официальная Варшава игнорирует общеевропейскую борьбу заспасение климата. Экоактивисты объединились с колонной протестующих феминистоки пришли к офису премьер-министра. Однако вот так беспардонно"разговаривали" с участниками мирной акции, в том числе -несовершеннолетними.