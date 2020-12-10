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Протест экоактивистов в Варшаве завершился задержаниями
В Польше разворачиваетсяновый виток масштабных протестов. На этот раз героями стали экоактивисты.Их возмутила деструктивная позиция официальной Варшавы в отношении принятиябюджета ЕС и польское вето на утверждение антикризисного пакета. Полякиобвиняют свои власти в чудовищном пренебрежении к будущему страны и Европы вцелом. Ведь, по сути, официальная Варшава игнорирует общеевропейскую борьбу заспасение климата. Экоактивисты объединились с колонной протестующих феминистоки пришли к офису премьер-министра. Однако вот так беспардонно"разговаривали" с участниками мирной акции, в том числе -несовершеннолетними.
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