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Протест предпринимателей в Киеве

В Украине тем временем властей все меньше заботит народ. Рада приняла бюджет страны на 2021 год. На национальную безопасность и оборону в Украине потратят более 9 миллиардов долларов. Кстати, на это перенаправлены миллиарды гривен из сферы здравоохранения, образования, культуры, пенсионного фонда. А это ведет к коллапсу, в частности, медицинской сферы, которая и так недофинансируется почти на 40 миллиардов гривен, и системы образования, там минус 15 миллиардов. Кроме финансовых проблем, в Украине продлили карантин. Он будет действовать до 28 февраля.

Против локдауна уже второй день подряд протестуют в Киеве предприниматели. Участники установили несколько палаток прямо у здания Верховной рады и не собираются покидать площадь. Сюда же стянуты полицейские и спецтехника. Накануне протесты переросли в стычки с полицией. Пострадали 40 человек.

Протестующие требуют отмены ограничений на предпринимательскую деятельность и настаивают на отмене решения о введении кассовых аппаратов.

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