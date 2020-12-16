Протест предпринимателей в Киеве

В Украине тем временем властей все меньше заботит народ. Рада приняла бюджет страны на 2021 год. На национальную безопасность и оборону в Украине потратят более 9 миллиардов долларов. Кстати, на это перенаправлены миллиарды гривен из сферы здравоохранения, образования, культуры, пенсионного фонда. А это ведет к коллапсу, в частности, медицинской сферы, которая и так недофинансируется почти на 40 миллиардов гривен, и системы образования, там минус 15 миллиардов. Кроме финансовых проблем, в Украине продлили карантин. Он будет действовать до 28 февраля.