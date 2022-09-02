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Протест при свечах: жители Молдовы против роста цен на электричество
Протест при свечах вспыхнул у здания администрации президента Молдовы. Демонстранты выступили против роста цен на энергоносители, обвинив власть в энергетическом кризисе, и раскритиковали газовую политику правительства. "Нам скоро придется жить при свечах и готовить на костре", - заявили организаторы акции. Протестующие несли плакаты "С Майей Санду и PAS - перейдем на кизяк". Ранее жители Молдовы начали стремительно запасаться дровами на фоне энергетического кризиса. Однако спрос превысил имеющиеся запасы.
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