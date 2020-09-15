Протест против карантина и коррупции в Аргентине

Аргентина снова вышла на протесты против карантина. Сотни жителей Буэнос-Айреса прошлись по улицам столицы с требованием к правительству уйти в отставку. Митингующие выступали против коррупции, внутренней политики властей и продолжительных ограничительных мериз-за коронавируса. Жители жалуются, что им надоело сидеть взаперти. Властям стоит, наконец, открыть авиасообщение и наладить связь с внутренними провинциями. Количество зараженных в Аргентине тем временем превысило отметку в 565 тысяч.



