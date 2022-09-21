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Протест против Майи Санду в Молдове не прекращается

Несмотря на давление правоохранителей протест в Молдове продолжается.

В столице страны четвертый день проходит антиправительственная демонстрация. Манифестанты жалуются, что полицейские отбирают у них палатки и матрасы.

Из-за экономического кризиса и давления на оппозиционных политиков активисты требуют отставки руководства Молдовы.

Фото: pixabay.com

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