Протест против ограничительных мер в Мадриде

В центре столицы Испании прошла массовая акция протеста против мер по предотвращению распространения COVID-19. Участники манифестации, в частности, выступают против обязательного ношения защитных масок. Отметим, в Испании сейчас наблюдается всплеск новых инфекций после отмены трехмесячного карантина. Общее число погибших в стране превышает 28,5 тысячи человек.

