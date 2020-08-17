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Протест против ограничительных мер в Мадриде

В центре столицы Испании прошла массовая акция протеста против мер по предотвращению распространения COVID-19. Участники манифестации, в частности, выступают против обязательного ношения защитных масок. Отметим, в Испании сейчас наблюдается всплеск новых инфекций после отмены трехмесячного карантина. Общее число погибших в стране превышает 28,5 тысячи человек.


Митинг в Варшаве

Аналогичный митинг прошел и в центре Варшавы. Его участники убеждены: все ограничения, связанные с пандемией,нарушают Конституцию. Прозвучали требования об отставке министра здравоохранения Польши.

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