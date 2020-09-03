Протест в Болгарии перерос в столкновения с полицией

Самая крупная демонстрация за почти два месяца протестов в Болгарии. Тысячи людей вышли на улицы Софии с требованием отставки премьер-министра и генпрокурора. Изначально, по словам демонстрантов, мирные акции продолжились совсем не мирными действиями. Митингующие бросали в полицию камни и мусор. Правоохранители начали брутально задерживать агрессивно настроеных.



Митингующие обвиняют правительство в бездействии. Пока олигархи захватывают контроль над экономикой страны, часть манифестантов решила идти на здание парламента. Офицеры помогли защитить учреждение от агрессивной толпы. Для сдерживания применялся слезоточивый газ и спецсредства. Власти заявили о нескольких задержанных. Десятки раненых в больнице.



