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Протест в Болгарии перерос в столкновения с полицией
Самая крупная демонстрация за почти два месяца протестов в Болгарии. Тысячи людей вышли на улицы Софии с требованием отставки премьер-министра и генпрокурора. Изначально, по словам демонстрантов, мирные акции продолжились совсем не мирными действиями. Митингующие бросали в полицию камни и мусор. Правоохранители начали брутально задерживать агрессивно настроеных.
Митингующие обвиняют правительство в бездействии. Пока олигархи захватывают контроль над экономикой страны, часть манифестантов решила идти на здание парламента. Офицеры помогли защитить учреждение от агрессивной толпы. Для сдерживания применялся слезоточивый газ и спецсредства. Власти заявили о нескольких задержанных. Десятки раненых в больнице.
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