Протест в Лондоне закончился массовыми задержаниями

Массовыми задержаниями закончился протест и в Лондоне. 90 экоактивистов были арестованы на Парламентской площади. Под лозунгом "У нас нет планеты Б" на улицы вышли 3 тысячи манифестантов. Цель акции - привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменений климата. Несмотря на запрет перекрывать движение автотранспорта, сотни демонстрантов расположились посреди проезжей части. Это привело к пробкам и последующим задержаниям.