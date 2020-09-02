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Протест в Лондоне закончился массовыми задержаниями
Массовыми задержаниями закончился протест и в Лондоне. 90 экоактивистов были арестованы на Парламентской площади. Под лозунгом "У нас нет планеты Б" на улицы вышли 3 тысячи манифестантов. Цель акции - привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменений климата. Несмотря на запрет перекрывать движение автотранспорта, сотни демонстрантов расположились посреди проезжей части. Это привело к пробкам и последующим задержаниям.
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