Протест в Софии перерос в стычки с полицией

Массовый протест в эти минуты разворачивается в Софии перед зданием Национального собрания. Акция под названием "великое народное восстание" приурочена к первому после каникул дню работы парламента Болгарии. Ситуация обострилась сразу после начала митинга.



Участники акции пытаются перевернуть автомобили жандармерии и забрасывают полицию куриными яйцами и камнями. Полиция начала использовать слезоточивый газ и проводить аресты. Сообщается о первых пострадавших, среди которых и журналисты.



