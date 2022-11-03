ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Протестная Европа: зарплаты или противостояние

"Рабочие не должны платить за этот кризис!" Более 30 тысяч протестующих в центре Мадрида. Акцию протеста с требование повышения заработной платы организовали крупные профсоюзные объединения Испании. Присоединились люди из Каталонии, Кастилии, Леона и других областей.

Продолжаются акции протеста и в других странах Европы. Накануне Конфедерация христианских профсоюзов организовала пикет у своей штаб-квартиры в Брюсселе. Десятки демонстрантов выразили несогласие с санкциями и увольнениями в Бельгийской энергетической корпорации.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все