Протестная Европа: зарплаты или противостояние

"Рабочие не должны платить за этот кризис!" Более 30 тысяч протестующих в центре Мадрида. Акцию протеста с требование повышения заработной платы организовали крупные профсоюзные объединения Испании. Присоединились люди из Каталонии, Кастилии, Леона и других областей.