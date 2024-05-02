Запланированные на сегодня мероприятия в парламенте Грузии проводиться не будут - инфраструктура здания повреждена после ночного протеста против принятия во втором чтении закона об иноагентах. Были задержаны 63 человека, пострадали 7 правоохранителей. 8 протестующих были ранены. Эта протестная ночь оказалась одной из самых разрушительных в Тбилиси.