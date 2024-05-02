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Протестная ночь оказалась одной из самых разрушительных в Тбилиси

Запланированные на сегодня мероприятия в парламенте Грузии проводиться не будут - инфраструктура здания повреждена после ночного протеста против принятия во втором чтении закона об иноагентах. Были задержаны 63 человека, пострадали 7 правоохранителей. 8 протестующих были ранены. Эта протестная ночь оказалась одной из самых разрушительных в Тбилиси.

Посольство США в Грузии выразило поддержку протестующим. При этом Вашингтон заявил, что закон об иноагентах поставил Грузию на опасную траекторию. Ответ со стороны Тбилиси был жестким: "действуем с учетом национальной безопасности, а от субъективных мнений внутренних и внешних политиков мы далеки".

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