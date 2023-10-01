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Протестная волна в Польше за 2 недели до выборов
Антиправительственный митинг в Варшаве сегодня собрал один миллион человек, оправдав заявленное название "Марш миллиона сердец". Это стало крупнейшей демонстрацией в стране за десятки лет. Приезжали со всей страны, чтобы заявить о своем недоверии правящей партии за две недели до выборов. Организатором выступила "Гражданская платформа", которая критикует "Право и справедливость" за "ложь, ненависть и воровство". Против правящей партии играет международный скандал с незаконной продажей виз, вскрывшаяся правда о реальном положении дел на польско-белорусской границе, рост инфляции, нестабильность на сельскохозяйственном рынке и усталость местных от "украинского" вопроса. Кроме того, вновь звучат требования отменить запрет на аборты.
У самой же партии "Право и справедливость" - экономической программы нет! А главная ставка делается на антироссийскую и антибелорусскую пропаганду. Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября. Согласно прогнозам, оппозиционные партии имеют все шансы завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.
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