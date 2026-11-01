Протестный марафон: демонстрации у стен Колизея

Протестный марафон в Евросоюзе не сбавляет обороты. 1 ноября в Италии по-прежнему неспокойно. У стен Колизея прошла манифестация с палаточным лагерем. Митинг организован в знак протеста против роста цен и "экономики войны".

По мнению демонстрантов, правительство наращивает военные расходы в ущерб экономической стабильности в стране. Напомним, накануне на улицы десятков городов вышли тысячи итальянцев в надежде добиться от властей принятия мер для предотвращения падения уровня жизни.

Однако народное волнение было подавлено силой. Полиция не церемонилась. Для разгона участников мирных акций применяли водометы и слезоточивый газ.