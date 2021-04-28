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Протестные акции и забастовки против сокращения пенсий проходят в Чили

Новые протесты в Чили. В знак протеста против сокращения пенсий рабочие из нескольких портов объявили забастовку и возвели баррикады. В Вальпараисо демонстранты поджигали покрышки и скандировали антиправительственные лозунги. Для разгона акций стражи применили слезоточивый газ и водометы.

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