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Протестные акции прокатились и по Индии

Сторонники оппозиционной партии Индийский национальный конгресс вышли на улицы с требованием отменить новые сельхоззаконы. По мнению митингующих, проект приведет к коммерциализации сельского хозяйства. Тысячи людей в городе Бхапал прошлись маршем до резиденции губернатора. Начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

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