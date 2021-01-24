Протестные акции прокатились и по Индии

Сторонники оппозиционной партии Индийский национальный конгресс вышли на улицы с требованием отменить новые сельхоззаконы. По мнению митингующих, проект приведет к коммерциализации сельского хозяйства. Тысячи людей в городе Бхапал прошлись маршем до резиденции губернатора. Начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.