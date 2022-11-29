Протестные настроения в Молдове накаляются

Очередной антиправительственный митинг в Кишиневе. По оценке организаторов акции, в протестах участвовали 40 тысяч человек.Демонстранты по традиции скандировали: "Отставка", "Досрочные выборы", "Долой Майю Санду".



Колонны митингующих прошли к зданию Генпрокуратуры и подали обращение с требованием открыть уголовное дело по фактам обнародованной ранее переписки в Telegram с аккаунта министра юстиции Молдовы. Она указывала на то, что чиновник вмешивался в процедуры назначения важных должностных лиц. Сам министр назвал публикацию фейком.



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