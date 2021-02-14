Протестные столкновения в Таиланде

Столкновения и жесткие задержания - так закончилась очередная протестная акция продемократических групп в Таиланде. Накануне сотни людей вышли на улицы Бангкока с требованием сделать монархию более подотчетной. Напряжение росло, и как только колонна демонстрантов столкнулась с полицейскими баррикадами, начался настоящий хаос.