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Протестные столкновения в Таиланде

Столкновения и жесткие задержания - так закончилась очередная протестная акция продемократических групп в Таиланде. Накануне сотни людей вышли на улицы Бангкока с требованием сделать монархию более подотчетной. Напряжение росло, и как только колонна демонстрантов столкнулась с полицейскими баррикадами, начался настоящий хаос.

Протестующие обливали краской щиты спецназа, бросали камни и бутылки

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