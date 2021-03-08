Протестный вирус охватил Европу

Коронавирусные ограничения вызывают все больше недовольств в западных странах - антиковидные протесты прошли в Австрии и Германии. Также неспокойно было в Чехии. Сотни коронаскептиков вышли на митинг в центре Праги. Демонстранты сравнивали ситуацию с локдауном в стране с сюжетом антиутопии "1984" Оруэлла. Правоохранители манифестантов вскоре разогнали - все из-за несоблюдений санитарных ограничений.



Арестами протестующих закончились антиковидные демонстрации в Амстердаме. Сначала митингующие собрались на одной из площадей города. Спустя время туда нагрянула полиция. Замечены водометы. Самых активных демонстрантов задерживали.



