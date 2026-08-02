Миграционный хаос на юге Испании перерос в уличные беспорядки. В городе Альхесирас сотни протестующих заблокировали морской порт под лозунгами "Европа - это НЕ Африка!", требуя отставки премьера Санчеса.

А в самом анклаве Сеута вспыхнули столкновения между местными жителями и правыми активистами во главе с евродепутатом Пересом. Полиции пришлось силой эвакуировать политика из осажденного кафе.

Внутренний кризис уже разрушает европейское единство. Лидер оппозиционной испанской партии VOX Сантьяго Абаскаль прямо возложил вину на Мадрид и оправдал решение Рима заблокировать границы.

"Свобода передвижения в Евросоюзе не может быть свободой для нелегалов и преступников. Границы в Европе должны контролироваться. Санчес показал, что все это время он лишь разрушал Европейский союз. Он собирается спровоцировать закрытие Шенгенской зоны, потому что был одним из главных пособников нелегальной иммиграции, даруя испанское гражданство и продвигая идею вторжения, поскольку хочет легализовать всех, кто въехал сюда нелегально. Поэтому я понимаю решение Италии закрыть границы", - заявил он.

Накал страстей в Сеуте не спадает: количество погибших при штурме границы приближается к сотне. И хотя Мадрид депортировал в Марокко практически всех нелегалов, отдельные группы все еще замечены на испанских улицах.