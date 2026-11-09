Протестующие в Нидерландах требуют прекратить продажу оружия Израилю

Столицу Нидерландов захлестнула беспрецедентная волна гражданского протеста. Более 200 тыс. человек вышли на улицы Амстердама на пропалестинский марш.

Многие участники оделись в красное и несли палестинские флаги. Главные требования к правительству Нидерландов - ужесточить торговые санкции против Израиля, прекратить продажу оружия и признать действия Тель-Авива в Газе геноцидом.

Нынешнее шествие совпало с подведением итогов всеобщих выборов в Израиле. Хотя часть манифестантов выражает робкую надежду, что смена власти в Кнессете изменит ближневосточный курс, большинство настроено крайне скептически, требуя от европейских лидеров реального давления для прекращения боевых действий в палестинском анклаве.