Протестующие в Нидерландах требуют прекратить продажу оружия Израилю
Столицу Нидерландов захлестнула беспрецедентная волна гражданского протеста. Более 200 тыс. человек вышли на улицы Амстердама на пропалестинский марш.
Многие участники оделись в красное и несли палестинские флаги. Главные требования к правительству Нидерландов - ужесточить торговые санкции против Израиля, прекратить продажу оружия и признать действия Тель-Авива в Газе геноцидом.
Нынешнее шествие совпало с подведением итогов всеобщих выборов в Израиле. Хотя часть манифестантов выражает робкую надежду, что смена власти в Кнессете изменит ближневосточный курс, большинство настроено крайне скептически, требуя от европейских лидеров реального давления для прекращения боевых действий в палестинском анклаве.