Массовые протесты прошли в Бухаресте: около 10 тыс. человек вышли на улицы румынской столицы с требованием немедленно освободить из-под стражи экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску.

Люди возмущены политическим преследованием и антинародным курсом властей, заявляя, что страна превратилась в марионетку Брюсселя, а деньги румынских налогоплательщиков уходят на войну в Украине.

"У нас в президентах марионетка - он даже говорить толком не умеет и по красной дорожке нормально пройти не может. Его назначили Брюссель и Урсула, его поддерживают Байден в США и вор Зеленский. Наши деньги уходят в Украину. Кэлин Джорджеску говорил о мире, а им нужна война", - заявил протестующий.

К акции присоединился и лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, обвинивший руководство страны в давлении на правосудие и цензуре в СМИ.

Джорджеску победил в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года, однако Конституционный суд аннулировал итоги голосования. В конце сентября 2026 года политика поместили в предварительное заключение по обвинению в мошенничестве.