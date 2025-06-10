Протестующие в США возводят баррикады и нападают на машины полиции

Ситуация в Лос-Анджелесе остается напряженной. После того как полиция, применив резиновые пули и слезоточивый газ, оттеснила протестующих, они вновь сгруппировались и принялись возводить баррикады из мусорных баков и заграждений.

Несмотря на то что бунтовщиков стало меньше, ситуация накалилась: протестующие нападают на машины полиции, забрасывая их разными предметами, в ответ ведется активная стрельба резиновыми пулями.