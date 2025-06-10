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Протестующие в США возводят баррикады и нападают на машины полиции
Ситуация в Лос-Анджелесе остается напряженной. После того как полиция, применив резиновые пули и слезоточивый газ, оттеснила протестующих, они вновь сгруппировались и принялись возводить баррикады из мусорных баков и заграждений.
Несмотря на то что бунтовщиков стало меньше, ситуация накалилась: протестующие нападают на машины полиции, забрасывая их разными предметами, в ответ ведется активная стрельба резиновыми пулями.
Сообщается о случаях погромов и вандализма. Так, группа молодых людей в масках выломала дверь в магазин и проникла внутрь. Протестующие также разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники - все, что попадется на пути.