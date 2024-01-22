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Протестующая Европа - чем люди недовольны во Франции, Германии, Бельгии и Эстонии
Европа вновь во власти протестов. Во Франции десятки тысяч людей вышли на улицы против важного для Макрона закона об иммиграции. Он предусматривает жесткую миграционную политику и сейчас ожидает заключения Конституционного совета. В разных городах прошло около 160 акций. В них приняли участие от 75 до 150 тысяч человек.
Среди прочего этот закон предусматривает увеличение срока тюремного заключения, прекращение семейных пособий на длительный срок, высылки. Все беспокоятся по поводу этого закона, это расистский закон.
Неспокойно и на улицах Брюсселя - тысячи демонстрантов требуют от Евросоюза добиться немедленного прекращения огня в Газе, а также принять жесткие меры против Израиля. Они считают, что Бельгия должна выступить с инициативой введения эмбарго на поставки оружия Тель-Авиву, а также принятия против него экономических и дипломатических мер.
Пока палестинцы не будут свободны, мы все никогда не будем свободны. У меня нет слов, чтобы описать то, что происходит с палестинским народом. Это разбивает мне сердце каждый божий день, и я не могу поверить, что политики и люди, имеющие влияние, просто наблюдают и даже усугубляют ситуацию, бомбя Йемен, который хочет помочь Палестине.
В Эстонии стартовала бессрочная забастовка учителей - они требуют повышения зарплаты. На свои рабочие места не вышли почти 10 тысяч педагогов из 330 школ. 23 января к ним присоединятся сотрудники дошкольных заведений, профессиональных школ и учебных заведений по интересам. В общей сложности это более 18 тысяч человек.
В Германии железные дороги страны ждет новая волна забастовок. Профсоюзы и власти так и не смогли уладить вопрос о зарплате. Машинисты намерены 23 января парализовать железнодорожное сообщение ФРГ как минимум до следующего понедельника. Ходить постране будут единичные составы.
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