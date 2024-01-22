Протестующая Европа - чем люди недовольны во Франции, Германии, Бельгии и Эстонии

Пока палестинцы не будут свободны, мы все никогда не будем свободны. У меня нет слов, чтобы описать то, что происходит с палестинским народом. Это разбивает мне сердце каждый божий день, и я не могу поверить, что политики и люди, имеющие влияние, просто наблюдают и даже усугубляют ситуацию, бомбя Йемен, который хочет помочь Палестине.

Элина, участница протеста (Бельгия)