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Протестующая Европа: немцы против поставок танков Украине, а польские аграрии против украинского зерна

В Германии продолжаются акции протеста против поставок вооружения Украине. Сотни людей вышли на улицы Мюнхена, чтобы призвать правительство остановить поток оружия для Киева и потребовать мирных переговоров.

На протесты вышли и польские фермеры. На этот раз они выступают против массовых поставок в страну украинского зерна. Люблинские и подкарпатские аграрии, объединенные ассоциацией "Мошеннический вес", намертво заблокировали границу с Украиной.

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