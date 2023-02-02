Протестующая Европа: немцы против поставок танков Украине, а польские аграрии против украинского зерна

В Германии продолжаются акции протеста против поставок вооружения Украине. Сотни людей вышли на улицы Мюнхена, чтобы призвать правительство остановить поток оружия для Киева и потребовать мирных переговоров.

На протесты вышли и польские фермеры. На этот раз они выступают против массовых поставок в страну украинского зерна. Люблинские и подкарпатские аграрии, объединенные ассоциацией "Мошеннический вес", намертво заблокировали границу с Украиной.