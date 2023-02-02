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Протестующая Европа: немцы против поставок танков Украине, а польские аграрии против украинского зерна
В Германии продолжаются акции протеста против поставок вооружения Украине. Сотни людей вышли на улицы Мюнхена, чтобы призвать правительство остановить поток оружия для Киева и потребовать мирных переговоров.
На протесты вышли и польские фермеры. На этот раз они выступают против массовых поставок в страну украинского зерна. Люблинские и подкарпатские аграрии, объединенные ассоциацией "Мошеннический вес", намертво заблокировали границу с Украиной.
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