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Протестующая Польша: усиленные наряды полиции в центре Варшавы

На улицах Варшавы в эти минуты опять наблюдается людское брожение подприсмотром усиленных нарядов полиции. Водометы тоже наготове. Стихийные акциипротеста по всей Польше стали продолжением кампании "Женская забастовка".К слову, местные телеграм-каналы не спешат делиться оперативным видеопроисходящего.

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