Протестующая Польша: усиленные наряды полиции в центре Варшавы

На улицах Варшавы в эти минуты опять наблюдается людское брожение подприсмотром усиленных нарядов полиции. Водометы тоже наготове. Стихийные акциипротеста по всей Польше стали продолжением кампании "Женская забастовка".К слову, местные телеграм-каналы не спешат делиться оперативным видеопроисходящего.