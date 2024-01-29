Протестующие фермеры взяли в кольцо блокады Париж

Во Франции протестующие фермеры взяли в кольцо Париж - перекрыты все трассы, которые ведут к мегаполису, два ключевых аэропорта и продуктовый рынок (крупнейший в Европе). По плану активистов, в течение пятидневной "осады" ни один грузовик с продовольствием не должен попасть в город.

Парижские власти заявили: подобное - уже красная линия, и намерены действовать жестко. Мобилизованы более 15 тысяч полицейских, наготове техника - бронемашины и вертолеты. Фактически вокруг Парижа выстроен целый оборонительный рубеж.

Огнем протестов охвачена вся Франция. 70 тысяч аграриев перекрыли десятки трасс у Лиона, Бордо, Тулузы. На юге протестующие блокируют въезды в города: строят баррикады, вскрывают асфальт, заливают госздания и полицейские машины нечистотами.