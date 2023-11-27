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Протестующие на польско-украинской границе угрожают остановить работу всех КПП до выполнения своих требований
Протестующие на польско-украинской границе пригрозили остановить работу всех контрольно-пропускных пунктов до выполнения своих требований: ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Сейчас на КПП в Медыке очередь составляет около 30 километров, а водителям приходится ждать примерно по 127 часов. Как сообщает телеканал "Полсат", у ожидающих начинают сдавать нервы! На пограничном переезде в Корчеве около 100 украинских водителей вышли из своих грузовиков и двинулись на польских автоперевозчиков, требуя немедленно пропустить их в Украину. Из-за протестной акции в Украине уже начались проблемы с поставками топлива. Также блокируются поставки военных грузов для Киева.
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