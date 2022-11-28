Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля, они требуют увеличить зарплату

Польша, к примеру, разместила у себя полтора миллиона беженцев из Украины. При этом население страны вынуждено выживать в условиях энергокризиса и высокой инфляции. Чтобы компенсировать растущую стоимость жизни, трудящиеся выходят на протесты и забастовки.