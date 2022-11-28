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Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля, они требуют увеличить зарплату

Польша, к примеру, разместила у себя полтора миллиона беженцев из Украины. При этом население страны вынуждено выживать в условиях энергокризиса и высокой инфляции. Чтобы компенсировать растущую стоимость жизни, трудящиеся выходят на протесты и забастовки.

Сегодня рабочие шахты Янина (в Малопольском воеводстве) заблокировали вывоз угля. Горняки перекрыли выход и вход в шахту, а также железнодорожные пути, по которым вывозится уголь. Шахтеры требуют увеличить зарплату - по этому поводу запланированы переговоры с участием профсоюзов.

Фото:pixabay.com

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