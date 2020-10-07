Протестующие в Бишкеке попытались взять штурмом здание Кабинета министров

В Кыргызстане образовался уже второй координационный совет и уже на должность премьер-министра выдвинулТилекаТоктогазиева. Однако сторонники СадыраЖапарова, которого парламент ранее объявил главой кабинета, попытались взять здание местного Совмина штурмом. В городе, который накануне серьезно пострадал от мародеров, создаются отряды дружинников. Пострадало в беспорядках, по данным местной полиции, не менее тысячи человек. С утра в Бишкеке снова проходили многотысячные митинги - люди требовали отставки президента СооронбаяЖээнбекова. Его ухода требует также часть депутатов парламента. В свою очередь лидер страны призывает все стороны противостояния к компромиссу.