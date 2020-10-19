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Протестующие в Чили сожгли старинный храм

В Чили из-за пожара обрушился шпиль церкви XIX века. Католический собор подожгли протестующие. Очевидцы смогли снять видео.

Огонь охватил строение во время антиправительственного митинга, который перерос в беспорядки. Как сообщается, ранним утром демонстранты ворвались внутрь собора, забрали с собой некоторые предметы церковного убранства, а после устроили поджог. И это не единственный пострадавший этим утром храм. Местные СМИ пишут, что также горит церковь Сан-Франциско-де-Борха. Это неоготический храм почти с двухсотлетней историей.

К слову, этой ночью в Сантьяго творился настоящий хаос. Мародеры грабили магазины. Агрессивные протестующие забрасывали полицию коктейлями Молотова. Арестованы десятки человек.

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