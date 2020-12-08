Протестующие в Ереване парализовали жизнь города

На улицах Армении вновь неспокойно. Местная оппозиция объявила о начале бессрочной кампании гражданского неповиновения. Премьер-министр Пашинян, которому митингующие предъявили ультиматум, оставить свой пост отказался. На многотысячный митинг в центре Еревана собрались представители 17 партий. Демонстранты парализовали работу метро и движение в городе.Начались задержания. Напомним, протесты начались после того, как Никол Пашинян 10 ноября заключил с лидерами Азербайджана и России соглашение о прекращении огня в Карабахе.



