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Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна

Сейчас огромная толпа направились к церкви Григория Просветителя, где состоитсяпоминальная служба. Их сопровождают отряды полиции. А в следующий вторникоппозиция планирует всеобщую забастовку и массовые акции протеста.

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