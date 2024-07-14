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Протестующие в Греции сожгли флаги США и НАТО
В Греции сожгли флаги США и НАТО. Как рассказали активисты, это символы всех войн последних десятилетий. Демонстранты собрались в Салониках в знак протеста против баз Североатлантического альянса в стране. Они призвали к упразднению военного блока и к немедленному прекращению конфликтов на Украине и в секторе Газа.
В руках у протестующих были транспаранты с надписями: "НАТО, США и ЕС - враги народа" и "существование НАТО означает только войну!".
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