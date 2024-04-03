Протестующие в Израиле пытались взять штурмом резиденцию, где проходит реабилитацию премьер-министр страны

В Иерусалиме вновь собрались на акцию протеста десятки тысяч людей. Премьер страны Нетаньяху сейчас проходит реабилитацию после операции в собственной резиденции. Манифестанты, узнав об этом, попытались взять жилище главы правительства штурмом. На борьбу с демонстрантами мобилизована практически вся местная полиция. У стен дома премьер-министра развернулось настоящее сражение.